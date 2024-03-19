الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب بضائع ومخدرات و2025 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع ومخدرات.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2025 مخالفة مرورية متنوعة.

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أمن المنافذ يضبط قضيتي تهريب بضائع أجنبية

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تأجيل محاكمة 49 متهمًا فى تهريب أدوية السرطان لخارج البلاد

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 22 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (173) حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ مخالفة مرورية تهريب بضائع تهريب بضائع ومخدرات قضايا تهريب

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