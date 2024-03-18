الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 49 متهمًا فى تهريب أدوية السرطان لخارج البلاد

محكمة
محكمة

أجلت  محكمة الجنح المختصة اليوم الإثنين، محاكمة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى، لجلسة الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وكانت نيابة التهرب الضريبي، قد قررت إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميًا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.

وتبين من تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن قيام المتهمة- تاجرة ملابس- بالاتجار بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداوله.

وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها وآخرين كونهم مقيمين بدولة فرنسا ويعملون بها ويقومون بإدخالها للبلاد، إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر، وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لتسلم بعض من تلك العقاقير، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمه بعضا من تلك العقاقير، والذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال وجوده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين.

محكمة الجنح ا محاكمة 49 متهما تهريب الأدوية الكبرى أدوية سرطان

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