الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بخطف طالب لمساومة والده فى الزيتون

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 2 ابريل. 

 

كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.

 

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة خطف طالب منطقة الزيتون جلسة 2 ابريل

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