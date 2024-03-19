الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. غادة عبدالرازق: "إحنا صعايدة ومش بنسيب الثأر"

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. حضر الفنان محمد نجاتي "المهندس شريف" إلى مقر شركة “آل ضرغام” لمقابلة غادة عبدالرازق " عايدة" وقالت: “أنا ست شغلها كله مع العقارب، تعلمت أن الثانية تفرق، ولو غفلت عيونك ثانية تتلدغ، وممكن تدفع عمرك كله”.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

و خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 تابعت: أعرف بتفاصيل المقابلة التي أجريتها مع والدي، وأن عرض والدي مازال قائم، وقالت: “نحن في حرب والثأر أصبح ثأرين أولهما لشقيقها، وثأر حسن ضرغام”.

وتابعت: احنا صعايدة يا باشمهندس ولا نترك حقنا وثأرنا".

 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9  

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة التاسعة 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 9 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

 

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قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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