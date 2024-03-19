صيد العقارب الحلقة 9.. محمد علاء جاميكا يتعافي ويعود لعمله من جديد

تماثل ياسين الغول (محمد علاء جاميكا)، زوج الفنانة غادة عبد الرازق، التي تجسد شخصية عايدة ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة، للشفاء بعدما تعرض لضرب النار على يد حسن ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، في محاولة منه لقتله انتقامًا لثأر نجله “علي” الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة

وضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة ، عاد ياسين الغول (محمد علاء جاميكا)، زوج الفنانة غادة عبد الرازق إلى عمله من جديد لمصنعه الخاص بالمكيانيكا التي أحبها وأراد أن يثبت نفسه فيها، حتي يؤكد لوالده أنه على حق بعيدًا عن العنف وبعيدًا عن طوعه، وهو الأمر الذي سبب عقدة نفسية له منذ الصِغر.

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موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 استعانت غادة عبدالرارزق "عايدة" بمحمد عبدالسيد "ريمون" أحد العاملين لديها داخل المعمل الجن الخاص بالعقارب، والذي لديه معلومات جنائية لتنفيذ مخطط الانتقام من عائلة الغول.

ويعرض صيد العقارب الحلقة 9 على منصة "ووتش إت" في الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.





مسلسل صيد العقارب