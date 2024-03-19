يبحث الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عن مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب"، الحلقة الثامنة منه تحديدًا، للفنانة غادة عبدالرازق، التي تجسد شخصية الدكتورة عايدة، والتي قررت على مدار الحلقات الماضية أن تنتقم وتثأر لحق والدها وشقيقها، من عائلة إسماعيل الغول الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 8

تعاد الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، التي تلعب دور الدكتورة عايدة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بعد العرض الأصلي بساعتين، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة للجمهور في صباح اليوم التالي تحديدًا في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، كما أنها تعاد للمرة الثاالثة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 8

دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب، والذي يضم عدد كبير من نجوم الفن، حوّل إصابة حسن ضرغام، الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر بشلل، بسبب محاولة قتل عائلة الغول، له، في محاولة منهم للسيطرة على فكرة الثأر التي سيطرت عليه لمقتل نجله علي ضرغام، والذي يلعب دوره الفنان محمود عبد المغني، وقررت عايدة الإنفصال عن ياسين (محمد علاء جاميكا)، حتي تتمكن من الانتقام منهم بسبب ما حدث لوالدها وشقيقها.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 9

يعرض الحلقة الـ 9 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً اليوم الثلاثاء، حصريًا عبر قناة cbc، كما يمكن مشاهدته في اليوم ذاته بعد عرض الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر قناة cbc دراما، وتعرض عبر المنصة الرقمية Watch it بالتزامن مع عرضها.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة التاسعة

قناة cbc، cbc دراما، ومن خلال المنصة الرقمية Watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.