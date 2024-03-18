مسلسل صيد العقارب الحلقة 8| غادة عبد الرازق تستعين بمساعدها للانتقام من "الغول"

مسلسلات رمضان 2024

اشتعلت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، وبدأت عايدة في رسم خطتها للانتقام من عائلة الغول، بعد طلبها الطلاق من ياسين، وتحاول استغلال ريمون بعد كشفها سره.

أحداث الحلقة الـ8 من صيد العقارب

وطلبت عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث الحلقة الثامنة مسلسل صيد العقارب من مساعدها أمر خطير، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيساعد على عودته للسجن مرة أخرى.

غادة عبد الرازق تستعين بمساعدها للانتقام من "الغول"

وقالت عايدة: "فاكر يا ريمون أول ما جتلي هنا، عشان تشتغل معايا، وقتها سألتك تحب تنزل كام مرة إجازة في الأسبوع، قولتلي مش عايز انزل خالص، عايز افضل هنا في المزرعة، ساعتها اجرتلك الأوضة اللي جنبي هنا، أنا يوميها كنت بسألك عن الفيس والتشبيه بتاعك وكنت دائما تهرب مني، عرفت أن انت دخلت السجن في قضية قتل خطأ، وخدت جزائي ، بس انا دلوقتي محتاج اعرف مين معايا ومين عليا، ومتتسرعش يا ريمون عشان اللي هطلبه منك دلوقتي ممكن يرجعك السجن تاني".



مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.