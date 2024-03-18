مسلسل صيد العقارب أحداث الحلقة 8.. حسن ضرغام ينجو من الموت بأعجوبة

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، حتي أنها انفصلت عن زوجها ياسين (محمد علاء جاميكا)، وقررت الانتقام من عائلة الغول للحصول على حق شقيقها (محمود عبد المغني)، وحق والدها (أحمد ماهر).

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

وكشفت أحداث مسلسل صيد العقارب عن نجاة حسن ضرغام (أحمد ماهر) من الموت بأعجوبة، إلا أنه أصيب بشلل نتيجة انقلاب السيارة وتعرضه للموت بتخطيط من صديق عمره اسماعيل الغول (رياض الخولي).

أحداث الحلقة الـ8 من صيد العقارب

وجلس محمد علي رزق نجله ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب وهو يواسيه على ما وقع له ولـ علي ضرغام، قائلًا: "علي فكرة أنا عرف انت زعلان ليه، زعلان عشان صلاة الفجر جماعة، بس انا لاقيتلها حل خلاص، هاجي اصلي هنا واأأم بيك ونصلي جماعة يا سيدي، بس انت لو بتحبني بجد يا حج ماتعماش في نفسك كده عشان خاطري".

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت ضمن عائلة ضرغام

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8