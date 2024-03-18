مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. غادة عبد الرازق تتوعد عائلة الغول

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 للفنانة غادة عبد الرازق، حتي أنها انفصلت عن زوجها ياسين (محمد علاء جاميكا)، وقررت الانتقام من عائلة الغول للحصول على حق شقيقها (محمود عبد المغني)، وحق والدها (أحمد ماهر).

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

وجلست الدكتور عايدة (غادة عبد الرازق)، مع زوجة شقيقها علي ضرغام، وهي تتوعد لها بالثأر من عائلة الغول للحصول على حق شقيقها، قائلًة: "هنقوم ونقف على رجلينا ونرد بدل الضربة عشرة وعشرين، وغلاوتك عندي هنجيب حق علي تالت ومتلت، بس انا عايزاكي الأيام الجاية تبعتي حسن الصغير الشركة عايزاه يدرب ويعرف مال أبوه، عشان لما يجي الأوان يبقي مكانه دي كانت وصية علي الله يرحمه".

غادة عبد الرازق تتوعد لعائلة الغول

وتابعت عايدة: "العيال دي مش ذنبها أنها تتطورت في حرب مالهمش دعوة بيها ولا تتورط فيها ، يدفعوا تمن حاجة إحنا اللي عملناها، في الأول وفي الاخر دول عيال، سييهم يعيشوا حياتهم".

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8