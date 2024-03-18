الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 .. بركة عيلة ضرغام يبكي على فراق زوجته وابنه

صيد العقارب الحلقة
صيد العقارب الحلقة 8

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 شهد أحداثا مثيرة حيث توجهت غادة عبدالرازق " عايدة" إلى شقيقها محمد علي رزق "مصطفى" بركة عائلة ضرغام الذي ارتمى في أحضانها نظرا لحزنه الشديد على ترك زوجته وابنه المنزل، وهو يبكي قائلا لها هيوحشوني أوي يا عايدة، وجاء رد عايدية حسبي الله ونعم الوكيل في من كان السبب

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 ظهرت زوجته مصطفى ونجله، الذي اشتاق لوالده وافتقد حضنه كثيرا وكانا الاثنين في حالة من الحزن الشديد.

 

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 8

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 6 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

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 قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة

القناة الناقلة لمسلسل "صيد العقارب" الحلقة 8 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سر خطير تخفيه ميار الغيطي حول مقتل خالها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. هل تنفصل غادة عبد الرازق عن زوجها؟

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

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