مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سر خطير تخفيه ميار الغيطي حول مقتل خالها

مسلسلات رمضان 2024..

مع انطلاق مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبدالرازق، يبدو أن هناك سر خفي لا يعلمه أحد وتخفيه ميار الغيطي حفيدة أحمد ماهر " حسن ضرغام" التي تربطها علاقة حب غير معلومة لأحد مع أحمد ماجد " سامح الغول " قاتل جدها، حيث ظهرت في مشهد الحلقة الماضية وهي تتذكر لقاءاتهم داخل غرفتها وظلت تبكي بشدة.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 8

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8، هناك أمر يدعو للشك والريبة حيث ظهرت مي الغيطي في فرح ابن خالتها ليلة مقتل خالها محمود عبدالغمني علي " وقد ظهرت عليها علامات القلق والحيرة، حيث كانت تجلس بمفردها حتى حضرت لها غادة عبدالرازق التي تلعب دور خالتها، ووضعت يدها على كتفها، ويبدو أنها تعرف سر مقتل خالها علي، وكانت تعلم ما يدبره أحمد ماجد لمحمود عبدالمغني وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 8

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 8 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.