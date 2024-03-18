ضبط "مستريحة" نصبت على سيدتين في 500 ألف جنيه ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من سيدتين مقيمتان بدائرة القسم بتضررهما من أخرى مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بإجمالي 585 ألف جنيه بزعم توظيفها فـي تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ لهما.

مستريحة بورسعيد نصبت على سيدتين في 500 ألف جنيه

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بورسعيد من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.