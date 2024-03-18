مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " موعد عرض الحلقة 8

مسلسلات رمضان 2024

ينتظر عشاق ومحبي الفنانة غادة عبد الرازق عرض الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي 2024، خاصةً بعدما اشتعلت الأحداث، وتطور شخصية عايدة التي تلعبها الفنانة غادة عبد الرازق للانتقام من عائلة الغول لوالدها وشقيقها.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 8

من المقرر أن تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب حصريا عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.

مواعيد إعادة عرض الحلقة الـ 8 من صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب للمرة الثانية بعد العرض الاصلي بساعتين اي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.



مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 7

ملخص أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل صيد العقارب، حول قرار الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي في التخلص من حسن ضرغام الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، بسبب محاولته لقتل ياسين الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ جاميكا، وتقرير الدكتورة عايدة التي تجسدها غادة في الانتقام لشقيقها علي ضرغام (محمود عبد المغني)، ووالدها حسن ضرغام.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة



يعرض الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما، ويمكن أيضا مشاهدته عبر المنصة الرقمية واتش ات.

قصة مسلسل صيد العقارب



تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول قصة الثأر والانتقام من عايدة لرحيل شقيقها ومحاولة قتل والدها، كما أنها تعمل في صيد العقارب لتحقق ذاتها الذي رفضه والدها لتتمرد على العادات والتقاليد.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.