الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. شجار بين عائلة إسماعيل الغول بسبب الشيخ مصطفى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمعت عائلة إسماعيل الغول الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب، وهاجموا ابنة إسماعيل الغول ذلك بسبب تمسكها بزوجها الشيخ مصطفى، ابن حسن ضرغام، ولكنها واجهتهم وقتما نهروها بقولهم: مش ده اللي كنت هتموتي نفسك عشانه؟ لترد: كنت حمارة وصغيرة ومش فاهمة حاجة، بس لما عشت معاه عرفت اني غلطانة، ومش بس أنا اللي غلطانة، كلنا غلطانين ومش عارفين قيمته.. ولو جايبيني عشان خايفين عليا، فالموت في حضن مصطفى أبرك من العيشة من غيره.. لترد أمها: ساحرلها.

موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

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قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبد الرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل،  مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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