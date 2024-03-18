مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

عادت الفنانة غادة عبد الرازق إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تعاون فني جديد، يحمل اسم صيد العقارب، وتصدر المسلسل التريند منذ عرض حلقاته الأولى، بسبب قصته المختلفة والشيقة التي تدور حولها الأحداث.



ويبحث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة جوجل عن تفاصيل أحداث الحلقة الـ 7 من العمل الفني صيد العقارب، في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 7

دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق وسيمون ورياض الخولي، وعدد كبير من نجوم الفن حول محاولة ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر أن يكتشف سر مقتل نجله على يد أحد أبناء عائلة الغول، وهذا دفعه للانتقام من ياسين (محمد علاء جاميكا)، إلا أن القدر أنقذه ونقل إلى أحد المستشفيات، وهذا الأمر دفع الغول (رياض الخولي) للانتقام منه للحفاظ على أولاده من انتقام الثأر وقرر قتله، وهو الأمر الذي دفع عايدة (غادة عبدالرازق) تطلب الانفصال عن زوجها.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 8

يعرض الحلقة الثامنة 8 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساء اليوم الإثنين، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it، ويمكن المشاهدين متابعة الحلقة في الإعادة بعد عرض الموعد الاصلي بساعتين أي في تمام الساعة الـ 9:30 مساء.



مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة

يعرض الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب عبر قناة cbcو cbc دراما، ويمكن أيضا مشاهدتها عبر watch it.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل سائق عائلة ضرغام

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.