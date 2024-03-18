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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. هل تنفصل غادة عبد الرازق عن زوجها؟

صيد العقارب
صيد العقارب

انتهت الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق مساء أمس، والتي تجسد شخصية الدكتور عايدة ضرغام بمعرفتها بنية اسماعيل الغول (رياض الخولي)، والد زوجها ياسين (محمد علاء جاميكا)، بالتخلص وقتل والدها حتي يحافظ على أولاده من فكرة الثأر التي سيطرت عليه للحصول على حق نجله علي ضرغام.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

وبمجرد سماعها حديث والد زوجها الغول، ابلغتها العائلة بانقلاب سيارة والدها حسن ضرغام (أحمد ماهر)، ذهبت لتطمئن عليه، لتجده في حالة سيئة بين الحياة والموت وهو الأمر الذي جعلها تعود لزوجها وتطلب منه الانفصال بشكل رسمي.

هل تنفصل غادة عبد الرازق عن زوجها؟

وانصدم ياسين (محمد علاء جاميكا)، بقرار وطلب عايدة (غادة عبدالرازق)، بالانفصال، وهو الأمر الذي رفضه سابقا من والدها وطلب أن يسمع منها رغبتها في الانفصال، فهل سيحقق ياسين طلب عايدة وينفصل الثنائي.


ومن المتوقع أن يتم الانفصال في الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب بين ( ياسين وعايدة)، حتي تتحول الأخيرة وتقرر الانتقام والثأر من عائلة الغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " موعد عرض الحلقة 8

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 8

يعرض الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب، الذي يضم نخبة من ألمع النجوم على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق وسيمون، ورياض الخولي وأحمد ماهر وعدد كبير من النجوم، حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات الرقمية، ويعاد عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة الـ 9:30 مساء.


مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة cbc و cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " موعد عرض الحلقة 8

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أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق  تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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