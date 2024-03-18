مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 .. غادة عبدالرازق تحذر زوج شقيقتها بلهجة شديدة

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 شهد أحداثا مثيرة، حيث عاد هشام زوج ابنة أحمد ماهر " حسن ضرغام" مرة أخرى من الشركة التي بدأ يطمع فيها عقب وفاة نسيبه محمود عبدالمغني "علي" ممسكا هاتف الشركة ومتحدثا مع شخص يدعى شكري ويقول له المعاملة بالمثل والحديث معي

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 فجأ دخلت غادة عبدالرازق إلى مقر الشركة حيث وجدت هشام زوج شقيقتها، وقامت بتعنيفه، وقالت له أنت مش قاعد في بيت أبوك دي شركتي، وقالت له أن صاحبة الشركة وسوف أكون هنا كل يوم، وحذرته من الجلوس على مكتب رئيس الشركة، وقالت له هذه مكتب أل ضرغام ولن يجلس عليه أحد سوى أبناء عائلة ضرغام، وطلبت منه عدم الحضور مرة أخرى إلى المستشفى.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 8

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة

القناة الناقلة لمسلسل "صيد العقارب" الحلقة 8 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة في مسلسل صيد العقارب بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.