مسلسل صيد العقارب الحلقة 8| غادة عبد الرازق تبرر سبب تخليها عن زوجها ياسين

مسلسلات رمضان 2024

تساءلت ريم المصري، التي تلعب شخصية (نورة) ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 ، الذي يعرض حاليا عبر المنصة الرقمية واتش ات، وحصريا عبر قناة سي بي سي، عن سر انفصال عايدة (غادة عبدالرازق) التي تجسد شخصية خالتها ضمن أحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 8



وضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 ، سألت نورة عايدة قائلًة: "إزاي اتخليتي عن ياسين بالسهولة دي مادتيش نفسك فرصة حتى إنك تزعلي عليه أو تحزني على فراقه، إزاي قادرة تقفلي الصفحة بسرعة كده وتفتحي صفحة جديدة، مليانة لبس وشغل ودنيا، مفيهاش حب عمرك، ما دا بقي حاجة من الاتنين يا إما إنتي أصلا مكنتيش بتحبيه، ودا شئ مستحيل بالنسبة ليا، يأما في حاجة غلط".

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8



وردت عليها عايدة (غادة عبدالرازق)، قائلًة: "خلصتي كلامك، بتكلميني عن حبي لياسين، كلميني عن حبك لخالك الله يرحمه، اللي اتخطف مننا، كلميني عن حب أجدك اللي مرمي تحت على كرسي مش قادر لا يقف ولا يتكلم، كلميني عن حبك لخالك مصطفي اللي اتحرم من أبنه ومراته وهو مالوش أي ذنب".



وتابعت: "أنا مقولتش إن ياسين وادهم هم السبب، ودا نصيبنا كلنا وزي ما هم مجبورين أنهم مايقفوش قصاد أهلهم، احنا كمان مجبورين منتخلاش عن أهلنا، أنا لا اتخليتي عن ياسين ولا عن حبي أنا بتعامل مع نصيبي اللي انكتب عليا، ومحدش بيختار نصيبه ودا كمان نصيبك يا نورة".

اقرأ ايضا

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.