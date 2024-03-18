الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سيمون تعاتب رياض الخولى لحزنه على أحمد ماهر

صيد العقارب
صيد العقارب

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب بظهور الفنانة غادة عبدالرازق التي تجسد شخصية عايدة وهي تريد الانفصال عن زوجها ياسين "محمد علاء جاميكا"، بسبب محاولته لقتل والدها بالإضافة إلى قتل شقيقه لشقيقها على ضرغام "محمود عبد المغني"، إلا أنه رفض الانفصال عنها.


وتتصاعد أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب ، ليدخل اسماعيل الغول "رياض الخولي" في حالة حزن شديدة على صديق عمره حسن ضرغام "أحمد ماهر"، لتواجده في المستشفي بين الحياة والموت.

 

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 .. سيمون تعاتب رياض الخولي لحزنه على أحمد ماهر


وضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 ، تحدثت سماسم "سيمون" مع زوجها إسماعيل الغول "رياض الخولي"، بسبب حزنه على صديقه، قائلًة: "مكنتش متخيلة إنك هتزعل عليه قوي كده يا إسماعيل، هتزعل على الراجل اللي نفسه ومني عينيه يخلص منك ومن ولادك، الراجل اللي ضرب ابنك الكبير بالنار، وعايز يوصل ابنك الصغير سامح (أحمد ماجد)، لحبل المشنقة".


ورد عليها إسماعيل الغول ، خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 قائلًا: "زعلي مش عليه يا سميحة، زعلي على الأيام اللي كانت بينا، 50 سنة، دا حسن ضرغام محدش يعرف قيمته قدي"، وتبادلت سماسم معه أطراف الحديث: "أنا الوحيدة اللي فهماك أكتر من نفسك انت زعلان عليه، زعلان عليه قوي كمان، دا بقي غريمك ودول ولادك.. أعمل إيه، اتكتب عليا أمشيها جبر، واحزن على كل خطوة بمشيها وأنا مجبور".

 

اقرأ ايضا

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سر خطير تخفيه ميار الغيطي حول مقتل خالها

 


مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

- أحمد ماهر في دور حسن ضرغام.

- رياض الخولي في دور إسماعيل الغول.

- محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

- منال سلامة

- سيمون في دور سميحة ودلعها سماسم

- مجدي بدر محامي

- محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

- محمد علاء جاميكا في دور ياسين

- عماد صفوت

- سامية عاطف

- ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

- صفاء جلال

- أحمد جمال سعيد في دور معتز

- عزوز عادل

- مي القاضي في دور ولاء

- سيف الديربي

- محمد صلاح

- الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

- صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

- إنتاج فينومينا

- إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" احداث الحلقة 8

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سر خطير تخفيه ميار الغيطي حول مقتل خالها

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 8.. خطوة واحدة تنتظرها غادة عبدالرازق لتنفيذ انتقامها

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

 

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الثامنة صيد العقارب الحلقة 8 الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

نجوى فؤاد: صرفت 3 ملايين جنيه على يسرا لكنها تخلت عنى

بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

"عليا الطلاق ما هكمل".. سعد الصغير ينسحب من "العرافة" بسبب سؤال صادم

مسلسلات رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 وقنوات عرضه

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء