مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سيمون تعاتب رياض الخولى لحزنه على أحمد ماهر

مسلسلات رمضان 2024

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب بظهور الفنانة غادة عبدالرازق التي تجسد شخصية عايدة وهي تريد الانفصال عن زوجها ياسين "محمد علاء جاميكا"، بسبب محاولته لقتل والدها بالإضافة إلى قتل شقيقه لشقيقها على ضرغام "محمود عبد المغني"، إلا أنه رفض الانفصال عنها.



وتتصاعد أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب ، ليدخل اسماعيل الغول "رياض الخولي" في حالة حزن شديدة على صديق عمره حسن ضرغام "أحمد ماهر"، لتواجده في المستشفي بين الحياة والموت.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 .. سيمون تعاتب رياض الخولي لحزنه على أحمد ماهر



وضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 ، تحدثت سماسم "سيمون" مع زوجها إسماعيل الغول "رياض الخولي"، بسبب حزنه على صديقه، قائلًة: "مكنتش متخيلة إنك هتزعل عليه قوي كده يا إسماعيل، هتزعل على الراجل اللي نفسه ومني عينيه يخلص منك ومن ولادك، الراجل اللي ضرب ابنك الكبير بالنار، وعايز يوصل ابنك الصغير سامح (أحمد ماجد)، لحبل المشنقة".



ورد عليها إسماعيل الغول ، خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 قائلًا: "زعلي مش عليه يا سميحة، زعلي على الأيام اللي كانت بينا، 50 سنة، دا حسن ضرغام محدش يعرف قيمته قدي"، وتبادلت سماسم معه أطراف الحديث: "أنا الوحيدة اللي فهماك أكتر من نفسك انت زعلان عليه، زعلان عليه قوي كمان، دا بقي غريمك ودول ولادك.. أعمل إيه، اتكتب عليا أمشيها جبر، واحزن على كل خطوة بمشيها وأنا مجبور".

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

- أحمد ماهر في دور حسن ضرغام.

- رياض الخولي في دور إسماعيل الغول.

- محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

- منال سلامة

- سيمون في دور سميحة ودلعها سماسم

- مجدي بدر محامي

- محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

- محمد علاء جاميكا في دور ياسين

- عماد صفوت

- سامية عاطف

- ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

- صفاء جلال

- أحمد جمال سعيد في دور معتز

- عزوز عادل

- مي القاضي في دور ولاء

- سيف الديربي

- محمد صلاح

- الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

- صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

- إنتاج فينومينا

- إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب