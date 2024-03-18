الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 8.. خطوة واحدة تنتظرها غادة عبدالرازق لتنفيذ انتقامها

صيد العقارب الحلقة8
صيد العقارب الحلقة8

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبدالرازق، تشهد تطورات واشتداد الصراع بين عائلتي أحمد ماهر "حسن ضرغام" ورياض الخولي "إسماعيل الغول" بعد مقتل على ضرغام على يد ابن اسماعيل الغول، ومحاولة الأخير قتل حسن ضرغام عن طريق إطلاق النيران عليه.  

 

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 8 

تنتظر غادة عبدالرازق يمين الطلاق من زوجها محمد علاء "ياسين الغول" لبدء تنفيذ خطة الانتقام من عائلته عقب مقتل شقيقها وشروع والده إسماعيل الغول في قتل والدها، وسوف يصل الصراع إلى أشده لرغبة غادة عبدالرازق الانتقام الشديد على طريقة لدغات العقارب

 

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 8

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 6 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

مسلسل "صيد العقارب" قنوات عرض الحلقة الثامنة

القناة الناقلة لمسلسل "صيد العقارب" الحلقة 8 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

 

قصة مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

صيد العقارب الحلقة8 غادة عبدالرازق في انتظار يمين الطلاق وتلجأ لخطة العقارب أحداث مثيرة لا تنقطع في مسلسل صيد العقارب الحلقة8 بطولة غادة عبدالرازق والتي تشهد تطورات واشتداد الصراع بين عائلتي أحمد ماهر حسن ضرغام ورياض الخولي إسماعيل الغول عقب مقتل على ضرغام على يد ابن اسماعيل الغول ومحاولة قيام الأخير بقتل حسن ضرغام عن طريق إطلاق النيران عليه مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 8 في مسلسل صيد العقارب الحلقة8 تنتظر غادة عبدالرازق يمين الطلاق من زوجه محمد علاء ياسين الغول لبدء تنفيذ خطة الانتقام من عائلته عقب مقتل شقيقهاوشروع والده إسماعيل وسوف يصل الصراع إلى أشده لرغبة غادة عبدالرازق الانتقام الشديد على طريقة لدغات العقارب مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 8 ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة ووتش إت في تمام الساعة 7 30 مساء طول شهر رمضان والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024 مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 8 هي قناة سي بي سي وذلك في تمام الساعة 7 30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان قصة مسلسل صيد العقارب مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام رياض الخولي في دور إسماعيل الغول محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام منال سلامة سيمون في دور سماسم مجدي بدر محامي محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم محمد علاء جاميكا في دور ياسين عماد صفوت سامية عاطف ميار الغيطي أحمد ماجد نجل الغول صفاء جلال أحمد جمال سعيد في دور معتز عزوز عادل مي القاضي في دور ولاء سيف الديربي محمد صلاح الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس صيد العقارب من تأليف باهر دويدار إنتاج فينومينا إخراج الدكتور أحمد حسن

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