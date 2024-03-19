الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

صيد العقارب الحلقة 9.. غادة عبدالرازق تبدأ خطة الثأر لوالدها وشقيقها من الغول

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

تنطلق، بعد قليل، الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب على منصة واتش ات (الساعة 7.30 مساءً)، حيث تبدأ غادة عبد الرازق "عايدة " في خطة الانتقام والثأر لشقيقها محمود عبد المغني "علي ضرغام " ووالدها أحمد ماهر "حسن ضرغام" عقب مقتل شقيقها على يد أحمد ماجد نجل رياض الخولي "إسماعيل الغول" وقيام الأخير بالشروع في قتل والدها.

 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 

ويشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 استعانة غادة عبدالرارزق "عايدة" بمحمد عبد السيد "ريمون" أحد العاملين لديها داخل المعمل الجن الخاص بالعقارب والذي لديه معلومات جنائية لتنفيذ مخطط الانتقام من عائلة الغول

ويعرض صيد العقارب الحلقة 9 على منصة "ووتش إت" في الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

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مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة التاسعة 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 9 هي قناة "CBC" وذلك في الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

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قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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