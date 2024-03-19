مسلسل صيد العقارب الحلقة9.. غادة عبد الرازق تستعين بـ"ريمون" لتنفيذ خطتها

مسلسل صيد العقارب الحلقة9.. ظهرت غادة عبدالرازق "عايدة" داخل المعمل مع محمد عبدالسيد "ريمون" الذي يعمل معها، وواجهته بسجله الجنائي خاصًة مع تهربه من إحضار “الفيش والتشبيه” الخاص به ليتبين أنه متهم في قضية قتل.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة9

أبدى ريمون رغبته في التعاون معها قائلا: “رقبتي لك يا دكتورة”.

وظهر ريمون مع عايدة في الفيلا الخاصة بها، وأخبرها أن ريمون جاهز لخدمتها في أي وقت واتفقا على إشارة لبدء تنفيذ أول الخطوات.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 9

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة التاسعة

القناة الناقلة مسلسل صيد العقارب الحلقة9 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.