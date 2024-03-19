مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. سيمون وعشيقها يشعلان نيران الفتنة بين زوجها ونجله

ينطلق بعد قليل، مسلسل صيد العقارب الحلقة 9، في تمام الساعة 7.30 مساء، على منصة “واتش ات”.

وخلال احداث مسلسل صيد العقارب تسعى سيمون زوجة رياض الخولي " إسماعيل الغول "، إلى تأجيج الفتنة بين زوجها ونجله محمد علاء " ياسين الغول" زوج غادة عبدالرازق الذي يقيم حاليا لدي والده بسبب المشاكل بين عائلتي ضرغام والغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

وتسعى سيمون بمساعدة عشيقها أحمد جمال سعيد " معتز"، لوضع خطة تمكنهم من إجبار ياسين على ترك منزل والده، حتى يتمكنوا من الاسيتلاء على الشركة، وإشعال الفتنة بين إسماعيل الغول وحشن ضرغام، ليستوليا على كل شيء.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 9 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

اقرأ ايضا

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة التاسعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 9 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.