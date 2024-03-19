مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. غادة عبدالرزق لوالدها: سأحول حياة عائلة الغول لجحيم

تواصلت الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 9، الساعة 7.30 مساء، على منصة واتش إت، حيث تقابلت غادة عبدالرازق “عايدة” مع والدها أحمد ماهر "حسن ضرغام" الذي أصبح قعيد على كرسي ذوي الهمم، وأبدت حزنها الشديد نظرا للحالة التي وصل إليها والدها وقامت بتقبيل يده.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 9، رسائل مهمة من عايدة لوالدها وقالت له إنها سوف ننتصر، وإن كان هناك أحد حياته جحيم فسيكون عائلة الغول وليس نحن وقريبا ستسمع أخبارا جميلة، وأنا أجهز رد يليق بك وبعائلة ضرغام، وأنا بنت بس بألف راجل وسوف أثبت لهم أن حسن ضرغام لديه أبناء قادرين على الرد والردع.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 9

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة التاسعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 9 هي قناة "سي بي سي"، في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.