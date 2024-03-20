الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

أسد التجمع
أسد التجمع

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في تحديد وكشف هوية مالك الأسد المتجول في التجمع الأول.

وتبين أن الأسد يمتلكه شخص عمره 64 سنة، مقيم بمدينة نصر، وتم اصطحاب نجله لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات امتلاكه أسدا وسط تجمع سكني.


وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

ويعمل رجال المباحث حاليًا على إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط صاحبه ومعرفة وجود تصريح لتربيته من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة التجمع مالك الأسد المتجول منطقة التجمع الأول

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