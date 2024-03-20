الأربعاء 20 مارس 2024
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حوادث

سحب 1488 رخصة خلال 24 ساعة لعدم وجود الملصق الإلكتروني

ملصق الكتروني
ملصق الكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من سحب 1488 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

سحب رخص بسبب الملصق الإلكتروني

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

الأجهزة الأمنية الملصق الالكتروني 1488 رخصة حملات موسعة عدم تركيب

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