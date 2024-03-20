الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 مصابين فى مشاجرة "الأسلحة النارية" بحدائق القبة

مشاجرة
مشاجرة

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: 3 أشخاص، بحوزتهم 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار، طرف ثان: 3 أشخاص، بحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة صوت وطلقات نارية؛ بسبب خلافات بينهما حول إدارة ساحة انتظار سيارات كائنة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص برش خرطوش تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية بحوزتهم.

الداخلية مشاجرة ومصابين شرطة الحدائق مديرية امن القاهرة بنادق خرطوش طلقات نارية

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