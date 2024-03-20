الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط هارب من 20 سنة سجن و22 مليون جنيه غرامات

ضبط هارب
ضبط هارب

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 38 حكمًا قضائيًا فى قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من 22 مليون جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 59 حكما قضائيا في قضايا "مبانى" بإجمالي 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من 50 مليون جنيه.

وتمكنت الجهود من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات 250 ألف جنيه.

الداخلية ضبط مقاول تبديد مبانى حكما قضائيا

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