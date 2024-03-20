الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 6 كيلو حشيش وبانجو و3 أسلحة نارية بحوزة 3 متهمين فى أسوان

حشيش
حشيش

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة.

وضُبط خلال الحملة «8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 100 كيلو جرام لنبات الخشخاش المخدر- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الأفيون بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى، عبارة عن بندقية آلية- 2 فرد محلى- 2 خزينة وعدد من الطلقات وتنفيذ عدد 800 حكم قضائى متنوع.

قطاع الأمن العام ر أقسام ومراكز الشرطة مخدر الحشيش الأجهزة الأمنية سلاح نارى

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