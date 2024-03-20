الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بنصف مليون جنيه في حملات أمنية بـ3 محافظات

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن: (الجيزة، الشرقية، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم  ضبط عاطل، سيدتين "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم 1.700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- ميزان حساس.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة - بندقية آلية وعدد من الطلقات وضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وتمكنت الجهود من ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة- ميزان حساس)، وضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزتها (2،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 575 ألف جنيه تقريبًا.

قطاع الأمن العام ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة الأسلحة النارية والذخائر

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