الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 171 سلاحًا ناريًا و287 قضية مخدرات وتنفيذ 83547 حكمًا خلال 24 ساعة

اسلحة نارية
اسلحة نارية

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 171 قطعة سلاح ناري و287 قضية مخدرات، وتنفيذ 83547 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية: في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري مع 152 متهمًا.

وأضافت: في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 83547 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 287 قضايا مخدرات مع 316 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 40 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14 متهمًا.

وتابعت: في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 352 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مديريات الأمن شن حملات سلاح نارى

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