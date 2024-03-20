مسلسل محارب الحلقة 10.. ظهور شاهد جديد ضد حسن الرداد

يعرض اليوم الحلقة 10 والجديدة من مسلسل محارب في تمام الساعة 9 مساءً، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 10

أحداث مشتعلة شهدتها الحلقة 10 من مسلسل محارب حيث ظهر أحد الشهود الجدد في قضية محارب واتهامه بقتل عزازي والمحامي وصفي، حيث شهد حارس الأرض التي تمت عليها حادث القتل، وشهد ضد محارب حيث قال أنه هو من وجه الرصاص إلى الثلاثة أشخاص.

وقال حارس الأرض أن الأرض معروضة للبيع ودومًا ما يأتي إليها زبائن للمعاينة سواء صباحًا أو مساءً، ولكن في هذه الليلة وقعت الحادثة.

ولكن كانت شهادة الحارس تحمل بعض الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، فقد قال أن رامي العزازي بعد اطلاق الرصاص جري على قدميه، وهو لم يحدث في الحقيقة لأن رامي كان معه سيارته.





العرض الأول لمسلسل محارب في تمام 9 مساءً على قناة CBC.

كما يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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