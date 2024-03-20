مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. دينا الشربيني تظهر علاقتها الجيدة مع زوجها أمام ملك

مسلسلات رمضان 2024..

خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد، حرصت دينا الشربيني (ليلى) أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أبنائها التوأم حسين وحسين إظهار علاقتها الجيدة مع زوجها الدكتور أحمد وذلك أثناء تواجد ملك المتدربة التي تحاول إيقاع الدكتور أحمد في حبها.

أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 10

وأثناء تواجد ملك، أخبرت انجي (جيهان الشماشرجي) صديقة ليلى أنها لم تشعر بأن ملك تحب أحمد على الإطلاق.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.