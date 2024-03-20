مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. الغيرة تدب فى عيد ميلاد توأم "عمر" عقب حضور ملك

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 شهدت حالة من الغيرة انتابت ليلى عقب حضور الدكتورة ليلى لعيد ميلاد حسن وحسين ابنيها التوأم من «عمر» وهو الفنان الراحل مصطفى درويش.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 10

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

مسلسل كامل العدد قنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 حصري على قناة ON و على قناة ON drama.

مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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