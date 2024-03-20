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تفاصيل مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10 على DMC 

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يبدأ بعد قليل عرض الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عائلي، وينافس المسلسل بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني ملخص الحلقة 9

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 10

وتعرض قناة DMC  ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني وحددت موعد العرض في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه، وتتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

-يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

-جومانا مراد (نعناعة)

- صلاح عبدالله

- سما إبراهيم 

-خالد شباط 

-وفاء صادق 

-مصطفى عنبة

- صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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