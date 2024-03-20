سلاف فواخرجى تفجر مفاجأة: "تعرضت مع أسرتى لمحاولة اغتيال" (فيديو)

روت الفنانة سلاف فواخرجي، قصة تعرضها وأسرتها لمحاولة اغتيال، وعلقت: "حاولوا اغتيال أسرتي لمجرد اختلاف الآراء في بلدي".

وأضافت "فواخرجي" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "أنا مش بجيب المشاكل لنفسي، لكن أرد على كل شيء أنا لا أكذب ولا أنافق ولا أريد أن أكون مثلما يريد الناس، الكذب والتمثيل وإرضاء الآخرين سهل لكن مش بعمل ده".

وتابعت: "تعرضي للاغتيال كان شيء مرعب، وأول محاولة كانت بخطف الأولاد، كل ده بسبب إن رأيي مختلف عن الآخرين في سوريا، وغالبية من طالبوا بالحرية منعوهم من قول رأيهم ولما حكينا كان القتل هو الحل".

وأكدت أنها تحب العيش بهدوء دائمًا لكنها لا تهرب من الأمومة أو المسئوليات بصفة عامة، متابعة: "معنديش رفاهية الهروب من المسئوليات في حياتي".