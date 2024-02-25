مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم"

تعود النجمة نيللي كريم مرة أخرى إلى الكوميديا خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، عبر مسلسل فراولة المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل عملة نادرة الذي ناقش قضية المواريث في الصعيد، ومن قبله مسلسل بـ100 وش منذ أربع سنوات وهو ينتمي إلى الكوميديا وحقق وقتها نجاحًا ضخمًا.

قصة مسلسل فراولة

عبر 15 حلقة، تدور أحداث مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل فراولة

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم يتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك فى بطولة مسلسل فراولة أمام النجمة نيللى كريم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صدقي صخر، مصطفى خاطر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، جيلان علاء، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، تونى ماهر، ودنيا سامي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد علي.