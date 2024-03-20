مسلسل حق عرب.. طارق الشيخ يبدع في أغنية درامية ضمن أحداث الحلقة العاشرة

استكملت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي، بدخوله في حالة حزن شديدة بسبب ما حدث من مشكلة بين وبين حنان التي تقدم شخصيتها دينا فؤاد، بعدما اكتشف أنها تعمل في النصب وتبيع كرامتها بسبب اللهث خلف الأموال وهو ما جعله يبتعد عنها تمامًا.

مسلسل حق عرب

طارق الشيخ يشارك بأغنية درامية في حق عرب الحلقة العاشرة

وقدم طارق الشيخ، ضمن أحداث المسلسل والحلقة العاشرة، أغنية شعبية تدور في إطار درامي، تحمل اسم "مضحوك عليا"، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر.

وتتواصل الاحداث بحالة ضيق شديد وشكوى من عبدربه الذي يجسد شخصيته رياض الخولي حول ما تفعله ابنته سنية التي تقدم شخصيتها دنيا المصري، متحدثًا بحزن عما تفعله من أمور مريبة لا تشبهه، لترد عليه زوجته صباح التي تقدم شخصيتها وفاء عامر مؤكدة انها تشبهه كثيرًا.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة العاشرة

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مواعيد عرض حق عرب الحلقة 10

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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