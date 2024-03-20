الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 10.. مواجهة بين حسن الرداد وابن عمه لإنهاء أزمة الثأر

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 10.. حاول محارب إنهاء قضية الثأر مع ابن عمه، قائلا: "انا جيت شايل كفني وأخذت منكم الأمان.. أنا ماليش ذنب في تأر منذ سنوات.. لازم نحاول نرجع ولاد عم زي زمان".

ليرد ابن عمه: "أنا وقفت احتراما للكبيرة ولكن حق أبويا لازم يرجع".

مسلسل محارب الحلقة 10

ليذهب محارب إلى أهله في الصعيد لإنهاء قضية ثأر منذ سنوات بسبب الشجار على قطعة أرض  وبمجرد وصول محارب في بلده في الصعيد وجه أحدهم نحوه الرصاص فيما استقبله الآخر بالهجوم عليه وضربه

ويحاول محارب الصلح مع أهله في الصعيد حتى يستطيع أن يقف أمام أهل العزازي الذين ورطوه في عدة تهم وقضايا مُلفقة له.

مسلسل محارب موعد عرض الحلقة 10

لتستكمل الاحداث اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة؛ ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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