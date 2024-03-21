ناقد فنى: روجينا نجحت فى تقديم شخصية مركبة بعمق وسلاسة فى "سر إلهى"

أشاد الناقد الفني خالد محمود، بمسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية، قائلا: "إن روجينا في هذا المسلسل تنتقل من مرحلة أخرى بعد مسلسل ستهم، ونجحت في تقديم شخصية مركبة أداؤها فيه عمق وسلاسة، وأعتقد أنها استفادت من التجربتين السابقتين مع المخرج رءوف عبد العزيز".

وتابع، أن تحولات شخصية نصرة، تبرز قدراتها كمثلة تتحمل بطولة مسلسل بجدارة، خاصة أن المنطقة التي تلعب فيها روجينا، منطقة تخصها، أظهرت فيها مرحلة نضج كبير، نظرا لأن الشخصيات التي تتعرض لظلم تعطي مساحات أكبر للممثل يظهر فيها قدراته، ويعتبر هذا العمل والذي قبله أنصفاها كبطلة على شاشة الدراما في رمضان.

وأضاف: "أعتقد على مدار الحلقات المقبلة من المسلسل، شخصية نصرة سوف تشهد تحولات كبيرة في الشخصية"، مؤكدًا أن روجينا جريئة في تقديم هذه الشخصيات الصعبة ولاقت نفسها فيها.

واستكمل محمود حديثه عن المسلسل، قائلا، إن إيقاع المخرج رءوف عبد العزيز، إيقاع أسلوب السرد فيه واقعي وفيه حالة من المصداقية، هذا إلى جانب إحساسه بالكادر وفهم مناطق جديدة لدى الممثل، وتقديمه بصورة جذابة، خاصة أنه يتمتع بذكاء في التعامل مع الممثل وزواياه المختلفة، وهذا ما حدث مع روجينا، وقبلها هاني سلامة، الذي أظهر فيه قدرات خاصة عن الفتى الجان، وأكثر ما يميز رءوف عن غيره من المخرجين، أنه يجعل الفنان يشعر بأمان وثقة كبيرين أمام عدسته.

واختتم خالد محمود حديثة، قائلا، "إن روجينا لقيت نفسها مع المخرج رءوف عبد العزيز، وشكلا ثنائيا مهما، بتقديم أعمال مختلفة، تجعل الجمهور يلتف حولهما، حيث نرى خلال أحداث المسلسل، أن مسار البطلة الظروف تجبرها أن تكون في قفص الاتهام والمجتمع لم ينصفها، وهذا يثرى الحالة الدرامية"، مؤكدا أن هذا العمل يعد بمثابة خطوة جديدة تضاف لروجينا لاختيارها أن تسلك الطريق الصعب، وهذا الشخصيات تبرز حالات نضج لديها، واستطاعت أن تربط من خلالها علاقة من الجمهور.