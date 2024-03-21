الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حكايات من حياة الصحابة.. إشادات واسعة ببرنامج "مدد"لـ عبدالفتاح مصطفى

مدد
مدد

حصد برنامج "مدد" الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، والمذاع عبر قناتي "الحياة" و"الناس"، الكثير من الإشادات النقدية والجماهيرية خلال شهر رمضان.

ويُعد "مدد" برنامجًا فريدًا من نوعه، حيث يُقدم محتوى ديني بلغة حوارية بسيطة تُلامس القلوب والعقول.

يتناول البرنامج مهن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتم تخصيص حلقة لكل مهنة على مدار أيام الشهر الكريم.

وتتنوع هذه المهن لتشمل مهنًا مثل البواب والنجار والسكرتير، مع تسليط الضوء على صفات أصحابها وكيف وظفوها في خدمة الإسلام.

ويُقدم البرنامج أيضًا حكايات ملهمة عن بعض الصحابة، مثل مهنة رجل الأعمال من خلال قصة عثمان بن عفان، والمخطط الاستراتيجي للحرب من خلال قصة سلمان الفارسي، والسفير أو الدبلوماسي من خلال قصة جرير بن عبد الله، والمعلم أو الأستاذ من خلال قصة سيدنا أبي سعيد الخدري.

من هو عبدالفتاح مصطفى؟

ويُقدم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى البرنامج بأسلوبه المميز، حيث يُضفي ضيوفه على الحلقات جوًا من الروحانية والإيمان بالمدح والإنشاد والابتهالات، ويدور النقاش حول القيم والمبادئ التي يمكن استخلاصها من قصص الصحابة.

يُعرض برنامج "مدد" طوال شهر رمضان، على قناة "الحياة" في الساعة الواحدة ظهرًا، وعبر قناة "الناس" في الساعة 12:30 صباحًا، ويأتي ضمن الخريطة البرامجية المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2024.

خريطة قناة الناس

وحسب الخريطة الخاصة بالقناة، فهناك برنامج "الدين بيقولك"، يقدمه مجموعة من الأطفال، والهدف منه نشر الأخلاق والتعاليم الدينية بطريقة بسيطة من خلال مجموعة من الرسائل على لسان هؤلاء الأطفال، وكذلك برنامج "صحتنا أولًا"، يقدّمه الدكتور عماد فهمى، استشارى التغذية العلاجية، ويتناول مجموعة من العادات الغذائية الصحية وكيفية اتباعها وأثر تطبيق هذه العادات على حياتنا.

خريطة قناة الناس قناة الناس برنامج مدد الإعلامي عبد الفتاح مصطفي الحياة الناس

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