الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مشاهد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمسلسلات رمضان

دينا فؤاد
دينا فؤاد

أحدث عدد كبير من الاعمال الرمضانية حالة رواج كبيرة وانتشار على السوشيال ميديا بسبب بعض المشاهد، محدثة حالة انتشار كبير محلقة في صدارة الترند لساعات طويلة.

روجينا ومشهد وفاة ابنتها..سر إلهي

تصدرت النجمة روجينا ترند موقع التغريدات القصيرة "إكس"، بعد أدائها الرائع خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي، للمخرج رؤوف عبدالعزيز، حيث أشعلت روجينا السوشيال ميديا، بأدائها العالي، واستطاعت أن تخطف قلوب جمهورها، بعد وفاة ابنتها الوحيدة سلمى (سيليا) من سعد (محمد ثروت) ودفنها في مشهد درامي تراجيدي.

كوميدية دينا الشربيني ..كامل العدد 

وفي الحلقة 9 لمسلسل كامل العدد +1 تصدرت الفنانة دينا الشربيني بمشهد رقصها الكوميدي لزوجها الفنان شريف سلامة، وذلك على أنغام أغنية مسيطرة، في محاولة منها لحل المشكلات الزوجية بينهما، تريند مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وإكس.

انتحار دينا فؤاد.. حق عرب

انتهت الحلقة الـ10 من مسلسل حق عرب بظهور «رباح»، وهو يطلب يد حنان التي تقدم شخصيتها دينا فؤاد من والدها، ولكن يخبره بأنه سيتزوجها في السر، وتدخل زوجة أبيها لأخذ موافقتها ولكن تتفاجأ بانتحارها داخل الحمام بأن قامت بقطع شرايين يدها، ليتصدر المشهد الترند.

خناقة عرب السويركي.. حق عرب

وتصدر أحمد العوضي بمشهد خناقة عرب السويركي بمسلسل "حق عرب" الترند على موقع فيسبوك حيث حل في مقدمات البحث على فيسبوك وتصدر نسب البحث على الموقع الشهير.

الحشاشين ترند في كل مشهد

منذ الحلقة الأولى لمسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان المصري كريم عبدالعزيز، تصدر المسلسل الترند بمواقع التواصل، وشنت لجان جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان هجومًا ضاريًا على المسلسل وصنّاعه، بسبب مشاهده المميزة في كل حلقة.

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