الخميس 21 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"سر إلهي" الحلقة 10.. روچينا تنتقم من شقيقها وتفضحه أمام جمهوره

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة العاشرة من المسلسل الرمضاني “سر إلهي” بطولة روچينا أحداثًا مثيرة عندما انتقمت روچينا من شقيقها يوسف الأسدي وفضحته أمام جمهوره خلال حفلته.

وواجهت مي سليم “شاهيناز” زوجها مراد مكرم “سراج” بماضيه وأنها هى التي صنعته بأموالها وبدأت في معايرته بعدما أخبرتها نصرة بزواجه من شقيقتها.

وتورط عزيز في أخذ سبائك من الذهب مقابل إطلاق سراح الطفلة التي خطفها وبعد القبض عليه وبحوزته كميات من السبائك اكتشف أنها ذهب مغشوش.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 9

وأثناء ذهاب شريف إلى شاهيناز كان يتواجد شقيقها "أدهم" الذي يسجد دوره الفنان محمود حجازي، وقاما الثنائي بالاستهزاء بطلب شريف التي رفضته "شاهيناز" بشكل غير لائق وطلبت منه عدم إخبار حلا برفض زواجهما، خاصة وإنها تعلم بأن حلا تريد هى الأخرى الزواج منه وقامت بطرده من مكتبها.

وفوجئت رحمة عقب التنازل عن الأتيليه الخاص به بدخول شقيقتها نصرة، وحدث بينهم مواجهة خاصة أن رحمة تسبب في حبس ناصرة سبع سنوات، بسبب الشهادة الزور عليها في المحكمة مقابل مبلغ مالي كبير، لتقوم ناصرة بطردها بعد ذلك من الأتيليه عقب شرائه.

ملخص أحداث مسلسل سر إلهي السابقة

على مدار الحلقات الـ 8 السابقة، دائما ما يجعلنا المخرج رءوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، في حالة شغف وفضول مستمر، حول تفاصيل الأحداث المقبلة، والتي انتهت عندها الحلقة الـ8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز "أحمد سلامة"، وتقف الطفلة أمامه، ليجعل لمخرج والمؤلف أمام العديد من السيناريوهات والتوقعات، هل تقوم الطفلة بفك عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سوف يحدث؟.

أبطال سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب روجينا أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض "سر إلهي" بطولة روجينا خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة CBC من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

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