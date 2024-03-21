إعلام الكيان الصهيوني يتحدث عن "مليحة".. والمؤلف تعلق

نشرت رشا الجزار، مؤلفه مسلسل مليحة، مقطع فيديو لحديث إعلام الكيان الصهيوني، عن مسلسلها الجديد مليحة، على حسابه بموقع فيسبوك.

وعلقت رشا على الفيديو وقالت، "الإعلام الإسرائيلي ومليحة مرة آخرى، ده جزء من أكبر برنامج حواري في إسرائيل، يتناول نقاش مع مجموعة من المتخصصين حول مسلسل مليحة، وكيف تدعم مصر القضية الفلسطينة من خلال ذلك العمل، ومدي تاثيرة على الصراع في غزة".

واستكملت: “ويتسائلون: هل يتنبأ المسلسل بزوال دولة إسرائيل وعودة السيطرة للفلسطنين؟”.

ثم علقوا: "ننتظر التعليق على المسلسل بعد عرضة وقالوا إن الدراما المصرية دراما قوية ومؤثرة، بيتابعها العالم العربي كله، ودا هيزيد من مقاومة الفلسطنيين وهيكون داعم ليهم".

وقالت: "والجزء الأهم بالنسبالي، إنهم قالوا إن الحكومة المصرية رفضت تستقبل الفلسطنيين كوطن بديل، والرئيس عبد الفتاح السيسي رفض، على الرغم من إنهم عرضوا عليه مليارات الدولارات عشان ياخد الفلسطنيين في سينا ولم يقبل بذلك، واستشهدوا بجزء من تقرير قناة الحياة عن المسلسل (برنامج لبنى عسل)، وقالوا كمان إنهم هيعملوا حلقة تانية بعد العرض يناقشوا فيها اللي هيتعرض في المسلسل، البرنامج على قناة (مكان - מכאן)، القناة الحكومية رقم واحد في اسرائيل والتي تدار من قبل هيئة البث الإسرائيلية، مَـلـيـحـة (الحلم والقضية)".

يذكر أن القائمين على مسلسل مليحة، استعانوا بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية التي يتولاها شقيقه المخرج عمرو عرفة، وذلك لسرعة الانتهاء من أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على قنوات dmc وcbc والحياة ومنصة watch it، وانتهت المؤلفة رشا الجزار من تسليم حلقات المسلسل بالكامل.

أبطال مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.