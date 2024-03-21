دينا فؤاد: حنان الغرابلى من أصعب الشخصيات التى قدمتها فى حياتى (حوار)

«ستحدث كارثة لحنان فى الحلقات المقبلة من المسلسل.. جعلتنى أبكى فى التصوير».. كشفت النجمة دينا فؤاد عن أن الحلقات المقبلة من مسلسل «حق عرب» ستكون مليئة بالمفاجآت والتحولات الدرامية المثيرة.

وقالت «دينا»، فى حوارها مع «الدستور»، إنها تعاونت مع أغلب عناصر المسلسل فى أعمال سابقة ناجحة، وزاد التناغم بينها وبين بطل العمل النجم أحمد العوضى، مشددة على أن العمل ضمن أفضل خمسة مسلسلات «ضمن التوب فايف».. وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية فخمة.

ولفتت إلى أن هناك ارتجالًا كثيرًا حدث خلال التصوير بينها وبين «العوضى»، أضاف بُعدًا كوميديًا غير مقصود للشخصية، واعتمده المخرج لأنه أدرك أنه سيكون من أسباب النجاح، مثل مشهد «البطاطا».

■ بداية.. كيف استقبلت ردود الأفعال حول أحداث مسلسل «حق عرب»؟

- الحمد لله، ردود الأفعال كانت مبهرة وجيدة للغاية، وأؤكد للجمهور «لسه الأحداث هاتسخن» فى الحلقات المقبلة بشكل أكبر، وأَعِد المشاهد بمفاجآت مستمرة طوال الحلقات حتى نهاية المسلسل.

يزيد نجاح المسلسل كلما عرضت حلقة جديدة. الحمد لله. وأتمنى أن نكون «نمبر وان» فى نهاية الشهر المبارك.

■ لماذا وافقت على تجسيد شخصية «حنان» فى مسلسل «حق عرب»؟

- رشحتنى شركة «سينرجى»، وكذلك المخرج إسماعيل فاروق. وقد تعاونت معه من قبل فى مسلسل «الأخ الكبير»، كما تعاونت مع «سينرجى» فى أعمال كثيرة ناجحة، مثل «اللى مالوش كبير» و«الاختيار» و«جمال الحريم» وأعمال أخرى.

وتعاونت أيضًا مع النجم أحمد العوضى فى مسلسل «الاختيار»، الذى أؤكد أنه من أهم أعمالى، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى كرّمنى بعده.

وشاركت مع «العوضى» كذلك فى مسلسل «اللى مالوش كبير»، وجسدت شخصية «قدرية»، وصنعت «دويتو» قويًا مع «الخديوى» البطل.

لذا هناك أسباب كثيرة جدًا جعلت موافقتى على المشاركة فى العمل أمرًا مؤكدًا، والحمد لله «وشنا حلو على بعض فى أكتر من عمل اشتغلنا فيه مع بعض».

■ هل اختلف تعاونك هذه المرة مع المخرج إسماعيل فاروق؟

- نعم.. التعاون مع المخرج إسماعيل فاروق مختلف تمامًا هذا العام، وأود أن أشير إلى أن الدراما متغيرة تبعًا لاختيارات الجمهور والسوشيال ميديا.

فى هذه المرة، كان المخرج أمام تحدٍ كبير جدًا، فى المسلسل بشكل عام وفى شخصية «حنان الغرباوى» بشكل خاص. وظهر التحدى بدءًا من الحلقات الأولى.. يعرف المخرج أنه أمام منافسة شرسة تتزايد، وأن الشركة المتحدة تقدم وجبة درامية «فخمة» لجمهورها فى مصر والوطن العربى، وكان على «إسماعيل فاروق» أن يكون على قدر المسئولية، وهذا ما حدث.

المخرج يريد أن ينافس بقوة، ليكون على الأقل ضمن أفضل خمسة مسلسلات «توب فايف».. والحمد لله أنا أرى أننا حققنا الهدف بنجاح.

■ كيف صنعت علاقتك بشخصية «حنان»؟

- المؤلف محمود حمدان صنع شخصية صعبة، وقلت له ذلك فى محادثة بيننا فى اللوكيشن: «كفاية دراما بجد شخصية صعبة ومحتاجة مجهود فظيع ولازم تتعمل صح يا إما هاتبوّظ حاجات فى المسلسل»، فأكد لى أنها شخصية محورية.

شخصية حنان من أصعب الشخصيات التى قدمتها فى حياتى، وتكمن صعوبتها فى الدمج بين التراجيديا والكوميديا.

وبالمناسبة، المشاهد الكوميدية فى العمل لم تكن مقصودة بهذا الشكل، فالكوميديا التى حدثت بينى وبين العوضى «بنت الارتجال ووليدة اللحظة»؛ بمعنى أن المشهد قد يتحول كوميديًا دون تعمد من أحد. مثلًا «لما أكلنى بطاطا وترمس وإحنا خارجين مع بعض، لما خلص الخناقة.. ده كان ارتجال ع الهوا».

■ ماذا كان رأى إسماعيل فاروق فى هذا الارتجال؟

- اعتمده لأنه أدرك أنه يثرى الأحداث، وحينما تصدر المشهد قوائم الترند «دخل كتب لى ع السوشيال ميديا مرتين، وهنانى.. وأنا اتكسفت والله من كتر ما هو كاتب ليا كلام مبهج».

وصفنى المخرج بأننى «غول تمثيل» و«نجمة رمضان»، وهاتفنى وقال لى «أنا مبهور بيكى».. كما أشاد بى العوضى، وقليل أما يكون فى ناس محترمة بالشكل ده، لذلك بقول إن ربنا هيكرم بالحاجات اللى زى دى.

■ هل كان التعاون مختلفًا مع «العوضى» هذه المرة؟

- زاد التناغم بينى وبين العوضى، وأصبحت الكواليس أحلى. حينما عملنا فى مسلسل «الاختيار» كان التناغم موجودًا، وزاد فى «اللى مالوش كبير».. والآن أصبح أقوى وأقوى. علاقتى به تزداد عمقًا. كواليس الحارة جعلتنى أشعر بالدفء الشديد.

■ ما رأيك فى سيناريو محمود حمدان؟

- السيناريو من أهم عناصر أى عمل ناجح، وأهتم دائمًا باختيار سيناريوهات تحقق النجاح، وفعلت ذلك فى ٩٠٪ من أعمالى. حينما أقرأ الورق، أشم رائحة النجاح، وهذا ما يحدث فى كتابات محمود حمدان.

حينما كنت أجسد شخصية «حنان» كنت أشعر بأن الشارع سيتحدث عنها، وأن الجمهور سيحبها.. لأن المؤلف نجح فى كتابة شخصيات قوية.

ويحسب لـ«العوضى» أنه لا يحتكر المسلسل، بل يترك مساحة لكل الشخصيات.. فكل شخصية لها خط درامى قوى.

■ كيف رأيت عودة الفنانة وفاء مكى التى تجمعك بها أغلب المشاهد؟

- هى فنانة قوية جدًا، وطيبة جدًا على المستوى الشخصى، «وفى حالها أوى».. عكس شخصيتها تمامًا فى المسلسل. ومشاهدى معها صعبة جدًا، وستزداد صعوبة مستقبلًا.

■ ما أصعب مشهد فى المسلسل؟

- «حنان» ستتلقى صدمة خلال الحلقات المقبلة.. الأحداث ستتطور بشكل غير متوقع، وسيعرف الجمهور بشكل محدد «المشهد الأصعب».

■ ما رأيك فى الموسم الرمضانى الحالى وأعمال الشركة المتحدة؟

- هذا الموسم يزخر بأعمال قوية جدًا، أحببت مسلسل «الحشاشين»، هو تحفة فنية راقية، وصناعة مصرية بمثابة فخر كبير «المسلسل ده هو محمد صلاح الدراما».. كم كبير من الجمال والحلاوة فى كل شىء من إنتاج ضخم، وبطولة فنان كبير، ومخرج عظيم، وكاتب رائع.. «المسلسل مافيهوش غلطة».

هناك لجان إخوانية تهاجم المسلسل، لكن ذلك لن يقلل إطلاقًا من فخامة العمل، وأنا أتذكر وقت عرض الاختيار «إحنا اتبهدلنا»، وكان «الاختيار» من أنجح المسلسلات اللى اتعملت فى الموسم وقتها.

■ هل تهتمين بآراء السوشيال ميديا؟

- أهتم بالسوشيال ميديا الحقيقية «مش اللجان الإلكترونية»؛ أحرص مثلًا على رصد تفاعل الناس وحديثها فى «الاستوريز» عن الشخصية. هذا مؤشر نجاح، ويؤكد أن الناس أحبت الشخصية.. هذا أكبر نجاح حققته فى حياتى.

■ هل شعرت بالقلق لأن الشخصية مركبة؟

- أنا أحب الشخصيات المركبة جدًا «ولو اتعرض علىّ شخصية مش مركبة مش هاقدمها حلو.. سأقدمها عادية أو أقل».

الشخصيات المركبة تجعلنى فى تحد دائم مع نفسى لكى أقدمها بأفضل شكل ممكن.. الدراما فى شخصية حنان قوية جدًا لدرجة أننى أرهقت.

ذات مرة، كان هناك مشهد صعب، حاولت تقديمه مرتين، ثم شعرت بالإرهاق، قلت للمخرج: «أنا قلبى وقف.. ده مشهد كارثة».

وهناك مشهد جعلنى أبكى أمام جلال الزاكى، سألنى: «بتعيطى ليه؟»، فقلت «أنا مش قادرة أتخيل الناس اللى بجد بيتعرضوا للكارثة دى إزاى وفعلًا ربنا ما يورى حد يوم زى ده.. أتمنى إن الناس اللى بتعمل كده ربنا ما يرفعش ستره عنهم». وكنت متأثرة جدًا فى هذا اليوم.

■ ما أمنياتك؟

- أتمنى أن يكون الجمهور راضيًا عما قدمناه فى العمل، وأَعِدهم بأن الحلقات المقبلة ستكون أكثر إثارة.