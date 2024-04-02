الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة لـ " دياب و ميرفت امين ".. تفاصيل الحلقة 8

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

سيطر مسلسل مليحة الحلقة 8 على محركات البحث عقب عرضه قبل قليل، على قناة سي بي سي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة ذهاب مليحة وجدتها ألطاف إلى منزل الضابط أدهم، للاطمئنان عليه وشكره على مساعدة جدها عند المعبر، ويكون في استقبالهما أدهم وعائلته.

كما تطرق أدهم خلال الحلقة 8 إلى نصح على ومحاولة نصحه بتحسين طريقته مع ابنة خاله فريدة، خاصة بعد خطبتهما رسميا، ليفاجئه بتفكيره في الهجرة بسبب صعوبة المعيشة، وقلة دخله، ولكن أدهم ينهاه عن التفكير في ذلك.

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مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين ملخص الحلقة 7

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 9

عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة cbc هي الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة التاسعة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 9 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

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موعد إعادة مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 7

قصة مسلسل مليحة 

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها  إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

 

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