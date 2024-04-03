مسلسل مليحة الحلقة الثامنة.."عشت في حزن دائم" كلمات الفتاة الفلسطينية تشرح مأساة القضية

"عشت في حزن دائم وأقدر أعرف من به حزن" كانت تلك هي كلمات مليحة لابنة خال الضابط أدهم، ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب، وذلك عندما رأتها وقد بدا على ملامحها الحزن لتسألها ما بك؟ واصفة لها أنها اعتادت على شعور الحزن، لذا فهي لديها القدرة على معرفة الشخص الحزين، وتمييزه، وقد وصفت مليحة بهذه الكلمات شعور الفتاة الفلسطينية على أرض الواقع، وما تمر به من مآس بجملة واحدة "الحزن الدائم".

مسلسل مليحة أحداث الحلقة الثامنة

وكانت قد ذهبت "مليحة" وجدتها ألطاف خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة إلى منزل الضابط أدهم لشكره على ما فعله معهما من معروف، ونتيجة للظروف التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت من أعمال شغب، لم تتمكنا كل من مليحة وجدتها من الخروج من منزل أدهم، وعائلته لذا اضطروا إلى المبيت عند منزل خاله في الشقة المجاورة لشقة عائلته.

وبالفعل كانت ابنة خالة الضابط أدهم تشعر بالحزن نتيجة غيرتها عليه عندما رأت مليحة، وشعرت ببعض الاهتمام من قبل أدهم تجاهها، إلا أنها تحججت أمام مليحة بشعورها بالحزن فقط على فراق شقيقتها نظرًا لقرب زواجها.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب ما حدث في فلسطين في بداية الألفينيات، وتحديدًا الانتفاضة الثانية وأهمها أحداث اقتحام المسجد الأقصى، وأعوام الانتفاضة، والتي شهدت اغتيال الاحتلال لعدد من القادة الفلسطينيين البارزين على رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.

فقد حاصر الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني "ياسرعرفات"، وذلك للضغط عليه لمغادرة فلسطين، والتخلي عن زمام السلطة، إلا أن عرفات قابل ذلك برفض وقال مقولته الخالدة: "يريدونني إما أسيرًا أو طريدًا أو قتيلًا وأنا بقلهم شهيدًا شهيدًا شهيدًا".

وفي عام 2004 ظهرت على «عرفات» آثار الحصار إذ تمكن المرض منه ثم سمحت إسرائيل بعد محاولات عدة لمغادرته إلى فرنسا لتلقي العلاج، وعند خروجه احتشد الآلاف من الفلسطينين في ساحة مقاطعة رام الله مودعين رأسيهم الذي غادر بلده ليعود إليها شهيدًا بعد وفاته في مستشفى بيرسي العسكري قرب باريس في 11 نوفمبر 2004.

اغتيال الشيخ ياسين

كما ألقت الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة الضوء أيضًا على اغتيال الشيخ ياسين، إذ أنه في عام 1983 اعتقله الاحتلال الإسرائيلي بتهمة حيازة سلاح وتشكيل تنظيم عسكري، والتحريض على إزالة إسرائيل من الوجود، ثم صدر بحقه حكما بالسجن 13 عاما، لكن أُفرج عنه بعدها بعامين في عملية تبادل للأسرى بين سلطات الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ونتيجة لعب الشيخ ياسين دورًا هامًا في أحداث الانتفاضة الثانية، تكبد الاحتلال خسائر فادحة في كل أنحاء فلسطين، ولذا حاولت إسرائيل اغتياله في سبتمبر عام 2003 عندما كان في منزل أحد أصدقائه في غزة إلا أن تلك المحاولة فشلت.

إلا أن المحاولة الثانية نجحت والتي تمت بعد 5 أشهر من المحاولة الأولى إذ نفذت إسرائيل هجوما صاروخيا شنته طائرتها الحربية ليرتقي على إثرها الشيخ أحمد ياسين شهيدا في 22 مارس 2004.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة:

الفنانة ميرفت أمين

دياب

أمير المصري

سيرين خاس

روفى الشناط

ديانا رحمة

مروان عايش

بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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