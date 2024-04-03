الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة بطولة "ميرفت أمين" و" دياب".. موعد عرض الحلقة التاسعة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

نتيجة لتطور الأحداث الشيق التي تشهدها حلقات مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب، والذي يتناول القضية الفلسطينية حتى الحلقة الثامنة منه المعروضة أمس، يبحث الكثيرون عن موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة.

مسلسل مليحة مواعيد عرض الحلقة التاسعة

مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب يعرض عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة كالتالي: 

يعرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة CBC في الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كما يعرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

ويعرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

ملخص مسلسل مليحة الحلقة 8

شهد ملخص مسلسل مليحة الحلقة 8 من مسلسل مليحة ومن خلال رواية الجدّ تناول الأحداث التي اندلعت في فلسطين في بداية الألفينيات، وتحديدًا الانتفاضة الثانية والتي جاءت ردًا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت أهمها أحداث اقتحام المسجد الأقصى، وأعوام الانتفاضة إذ شهدت اغتيال الاحتلال لعدد من القادة الفلسطينيين البارزين على رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.

حيث أطبق الاحتلال الإسرائيلي الحصار على الرئيس الفلسطيني "ياسرعرفات"، وذلك للضغط عليه لمغادرة فلسطين، والتخلي عن زمام السلطة، إلا أن عرفات قابل ذلك برفض وقال مقولته الخالدة: "يريدونني إما أسيرا أو طريدا أو قتيلا وأنا بقلهم شهيدًا شهيدًا شهيدًا".

مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين ودياب ملخص الحلقة الثامنة

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 وفي عام 2004 ظهرت على «عرفات» آثار الحصار إذ تمكن المرض منه ثم سمحت إسرائيل بعد محاولات عدة لمغادرته إلى فرنسا لتلقي العلاج، وعند خروجه احتشد الآلاف من الفلسطينين في ساحة مقاطعة رام الله مودعين رأسيهم الذي غادر بلده ليعود إليها شهيدًا بعد وفاته في مستشفى بيرسي العسكري قرب باريس في 11 نوفمبر 2004، واتجهت أصابعالاتهام حينئذ في وفاة عرفات إلى اسرائيل حيث قالت الفصائل الفلسطينية أن وفاة عرفات جاءت مدبرة من قِبل الاحتلال، وقد ظهر بعد ثمانية أعوام من وفاته تقرير سويسري يفيد بأن "عرفات" مات مسمومًا، وذلك بسبب اكتشاف معدلات مرتفعة من البولونيوم، بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقد ألقت الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة الضوء أيضًا على اغتيال الشيخ ياسين، إذ أنه في عام 1983 اعتقله الاحتلال الإسرائيلي بتهمة حيازة سلاح وتشكيل تنظيم عسكري، والتحريض على إزالة إسرائيل من الوجود، ثم صدر بحقه حكما بالسجن 13 عاما، لكن أُفرج عنه بعدها بعامين في عملية تبادل للأسرى بين سلطات الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكان قد لعب الشيخ ياسين دور هامًا في أحداث الانتفاضة الثانية، ونتيجة ذلك تكبد الاحتلال خسائر فادحة في كل أنحاء فلسطين، ولذا حاولت إسرائيل اغتياله في سبتمبر عام 2003 عندما كان في منزل أحد أصدقائه في غزة إلا أن تلك المحاولة فشلت.

إلا أن المحاولة الثانية نجحت والتي تمت بعد 5 أشهر من المحاولة الأولى إذ نفذت إسرائيل هجوما صاروخيا شنته طائرتها الحربية ليرتقي على إثرها الشيخ أحمد ياسين شهيدا في 22 مارس 2004.

تناولت كذلك أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب  بعض التطورات الشيّقة أبرزها قرار الضابط أدهم أن يتزوج، وإخباره والدته برغبته في الزواج، وهوما جعلها تفرح بذلك لانتظارها هذا اليوم منذ زمن طويل، إلا أنه لم يفصح لها عن العروس خلال هذه الحلقة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة القادمة معرفة العروس الذي اختارها المقدم أدهم.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة  الفنانة ميرفت أمين،دياب،أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

 

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