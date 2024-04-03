الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"مليحة" جرعة مركزة من قضية "أهل الأرض".. والجمهور: عمل عظيم

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يتناول مسلسل "مليحة" قصة مؤثرة ومليئة بالتحديات حول حياة الشعب الفلسطيني والتشتت الذي يعانيه، ويروي المسلسل رحلة "مليحة"، الفتاة الفلسطينية التي تركت قطاع غزة مع جديها بعد تدمير منزلهم من قبل قوات الاحتلال بعد انتفاضة الحجارة الثانية عام 2000 و2001، ثم تحاول العودة عبر الحدود المصرية إلى غزة،  فتجد "مليحة" نفسها في ليبيا، وتسعى جاهدة للعودة إلى فلسطين بمساعدة الضابط "أدهم".

مسلسل مليحة

"مليحة" يعيد اشتعال القضية الفلسطينية

وتتناول الحلقات اللاحقة من المسلسل رحلة "مليحة" ومحاولاتها للتغلب على التحديات والصعاب التي تعترض طريقها، كما يتم استكشاف قضايا الشتات الفلسطيني والتشوه الإنساني الذي يحدثه الاحتلال، ويوضح المسلسل الصراعات الشخصية والعاطفية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وواحدة من الجوانب المثيرة في هذا المسلسل هو تأثيره على رواد التواصل الاجتماعي؛ وذلك لأنه يناقش قضايا سياسية واجتماعية مرتبطة بالصراع الفلسطيني مع قوات الاحتلال، مما يثير تعاطف واستجابة قوية من قبل المشاهدين، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد المسلسل وعبّروا عن تأثرهم العميق بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتحدياتهم في الحفاظ على هويتهم والعودة إلى أرضهم.

مسلسل مليحة

ويعكس ردود الفعل على هذا المسلسل القوة الروائية والأداء الاستثنائي الذي يقدمه الفريق الفني والممثلون، كما أنه يعتبر إسهامًا مهمًا في تسليط الضوء على الصراع الفلسطيني والقضايا المرتبطة به، ويساهم في تعزيز الوعي والتفاهم لدى الجمهور العربي والعالمي، معززًا التعاطف والتضامن معهم في مواجهة التحديات التي يواجهونها.

رواد التواصل الاجتماعي عن "مليحة": كله عظيم

ويعتبر "مليحة" من أكثر الأعمال التي نجحت في جذب الجمهور نحو متابعتها ضمن أعمال دراما النصف الثاني من شهر رمضان الجاري،وباستخدام أداة "Waklet" قمنا بجمع ردود الأفعال على المسلسل منذ بداية عرضه في منتصف شهر رمضان الجاري:

موعد عرض مسلسل "مليحة" 

يعرض المسلسل على قناة CBC الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساءً، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

وتعرضه أيضًا قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا، فيما تعرضه منصة WATCH IT، الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

أبطال مسلسل "مليحة"

المسلسل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة،ويقوم ببطولته: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم.

مسلسل مليحة مواعيد عرض مسلسل مليحة مواعيد إعادة عرض مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة

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