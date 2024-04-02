الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سيرين خاص تكشف أسباب ودوافع تعاقدها على مسلسل "مليحة"

سيرين خاص
سيرين خاص

عبّرت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص عن سعادتها بردود الأفعال التي يُحدثها مسلسل “مليحة” ويعرض هذه الفترة محققا حالة رواج مميزة.

وقالت سيرين، لـ"الدستور": "فكرة أن هناك عمل يتحدث عن القضية الفلسطينية كان أمر مشجعًا للغاية، فعندما تحدثوا معي لأول مرة حول الموضوع الذي يتناول تفاصيل حلم فتاة فلسطينية بالعودة لبلادها هو الذي جعلني اتحمّس للفكرة والعمل، خاصة عندما يأتي في وقت تشعر بالعجز الشديد في المساعدة، فشعرت أني من خلال العمل استطيع أن أفرغ الطاقة التي بداخلي لمساعدة ولو ضئيلة للقضية".

تابعت "فكرة إني أمثّل قصة عاشها الكثيرين أمر جيد بالنسبالي، فأنا نفسي خرجت من فلسطين وأنا صغيرة وذهبت الى مصر وليس لليبيا كما هو موجود في قصة المسلسل، فشخصية مليحة تشترك معي في تفاصيل عديدة وهى خروجها من فلسطين وحلمها بالعودة مرة أخرى لبلادها، حيث نتشابه في شكل المضايقات التي تتعرض لها مليحة بمواقف صعبة تعرضت لها عندما كنت ممرضة بليبيا فأنا تعرضت لعشرات المواقف الصعبة بعد خروجي من فلسطين وذهبت لبلدان عدة حول العالم، فنحن دائمًا ما نشعر بالغربة في أي دولة نذهب اليها ونتوحش العودة لبلادنا".

قصة مليحة 
قصة مليحة حول فتاة فلسطينية التي تحمل الاسم ذاته والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مليحة
مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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